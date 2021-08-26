Samsung уже создаёт следующий Galaxy Z Fold

Недавно компания Samsung выпустила складные смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, а теперь новый патент показал, что компания может работать над другой моделью Galaxy Z Fold, которая может иметь выдвижной дисплей. Южнокорейский технологический гигант подал новый патент на складной смартфон с выдвижным дисплеем. К патенту прилагаются также различные эскизы продуктов, которые предлагают нам взглянуть на то, как может выглядеть это устройство. Глядя на эти изображения, можно заявить, что телефон напоминает Galaxy Z Fold3, который имеет складывающуюся внутрь конструкцию с большим основным экраном. Хотя дизайн новинки похож на Galaxy Z Fold3, его выдвижной дисплей четко отличает его от любого складного телефона, представленного сейчас на рынке.

Более того, компания Samsung запатентовала два варианта этого устройства — модель A экран разворачивается и выдвигается с правой стороны, когда устройство сложено, в то время как в модели B дисплей выдвигается с левой стороны в сложенном состоянии. Проще говоря, это устройство не имеет внешнего дисплея, в отличие от Galaxy Z Fold3, однако расширяющийся дисплей может выполнять эту роль, предлагая пользователям те же функции. Впрочем, имейте в виду, что это все еще просто патент, и мы знаем, действительно ли компания работает над таким устройством или просто получает документацию, чтобы потом получать прибыль с тех компаний, которые решат выпускать свои смартфоны в этом же дизайне корпуса.