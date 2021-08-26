Samsung уже создаёт следующий Galaxy Z Fold

Недавно компания Samsung выпустила складные смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, а теперь новый патент показал, что компания может работать над другой моделью Galaxy Z Fold, которая может иметь выдвижной дисплей. Южнокорейский технологический гигант подал новый патент на складной смартфон с выдвижным дисплеем. К патенту прилагаются также различные эскизы продуктов, которые предлагают нам взглянуть на то, как может выглядеть это устройство. Глядя на эти изображения, можно заявить, что телефон напоминает Galaxy Z Fold3, который имеет складывающуюся внутрь конструкцию с большим основным экраном. Хотя дизайн новинки похож на Galaxy Z Fold3, его выдвижной дисплей четко отличает его от любого складного телефона, представленного сейчас на рынке.

Более того, компания Samsung запатентовала два варианта этого устройства — модель A экран разворачивается и выдвигается с правой стороны, когда устройство сложено, в то время как в модели B дисплей выдвигается с левой стороны в сложенном состоянии. Проще говоря, это устройство не имеет внешнего дисплея, в отличие от Galaxy Z Fold3, однако расширяющийся дисплей может выполнять эту роль, предлагая пользователям те же функции. Впрочем, имейте в виду, что это все еще просто патент, и мы знаем, действительно ли компания работает над таким устройством или просто получает документацию, чтобы потом получать прибыль с тех компаний, которые решат выпускать свои смартфоны в этом же дизайне корпуса.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Fold
Опубликованы примеры фото с камерофона Huawei P50 Pro...
Опубликованы примеры фото с камерофона Huawei P50 ProВ сети появились фотографии, сделанные на флагманский смартфон Huawei P50 Pro. Ранее новинка была признан...
Европейский Samsung Galaxy M32 получил АКБ на 5000 мАч...
Европейский Samsung Galaxy M32 получил АКБ на 5000 мАчКомпания Samsung представила европейскую версию смартфона Galaxy M32, которая отличается от ранее выпущен...
Vivo X60t Pro+ официально представлен...
Vivo X60t Pro+ официально представленФлагманский смартфон Vivo X60t Pro+ официально запущен в Китае — это новейший смартфон из семейства X60, ...
OnePlus Nord 2 появился в продаже...
OnePlus Nord 2 появился в продажеКомпания OnePlus дала старт индийским продажам смартфона OnePlus Nord 2 5G, официальный дебют которого со...
Смартфон Honor X20 5G оценен в 300 долларов...
Смартфон Honor X20 5G оценен в 300 долларовКомпания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X20 5G, которая позаимствовала дизайн задне...
Флагман Sony Xperia 1 III засветился в США ...
Флагман Sony Xperia 1 III засветился в США В сети появились подробности об американском и европейском релизах смартфонов Sony Xperia 1 III и Xperia ...
Бестселлер Redmi K40 подешевел до $293...
Бестселлер Redmi K40 подешевел до $293Сетевые источники сообщают о том, что популярный смартфон Redmi K40 подешевел в китайском магазине Jingdo...
ASUS планирует удвоить поставки своих смартфонов...
ASUS планирует удвоить поставки своих смартфоновВсего несколько дней назад ASUS выпустила свои новейшие игровые смартфоны — ROG Phone 5s и ROG Phone 5s P...
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
Обзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежиОбзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежи
Обзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 ВтОбзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 Вт
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor