Samsung уже выпускает память UFS 4.0

Ожидается, что хранилище Samsung UFS 4.0, о котором впервые было объявлено в мае этого года, поступит в массовое производство в этом месяце. Ожидается, что новый и более быстрый стандарт флэш-памяти будет использоваться во множестве продуктов, а также может быть представлен в линейке телефонов премиум-класса корейского гиганта в 2023 году. Когда вы слышите термин «UFS», сразу же возникает мысль, что эта технология будет использоваться в будущих смартфонах. Хотя Samsung прямо не упомянула, какие продукты будут оснащены хранилищем UFS 4.0, более чем возможно, что мы увидим их в серии Galaxy S23, которая может быть запущена в следующем году. Если в Galaxy S23 нет собственного Exynos 2300 от Samsung, то, по крайней мере, их можно использовать с флэш-памятью нового поколения корейского гиганта.

С началом массового производства в этом месяце можно было бы предположить, что флэш-память UFS 4.0 будет представлена в грядущей линейке iPhone 14. К сожалению, Apple полагается на хранилище NVMe, поэтому маловероятно, что она будет использовать новейшую технологию хранения Samsung для своих iPhone. Напомним, UFS 4.0 использует память Samsung V-NAND Gen 7 и собственный контроллер и может достигать скорости последовательного чтения до 4200 МБ/сек и скорости последовательной записи до 2800 МБ/сек. Кроме того, UFS 4.0 поддерживает скорость до 23,2 Гбит/сек на каждую полосу, что вдвое больше, чем в стандарте UFS 3.1. Предположим, что увеличение производительности и пропускной способности памяти не было приоритетом. В этом случае вы должны знать, что последний стандарт обеспечивает 46-процентное повышение энергоэффективности при скорости последовательного чтения по сравнению с предыдущим поколением.
Kingston представила геймерскую память FURY Renegade DDR5…
Kingston FURY, игровое подразделение Kingston Technology Company, Inc., представило новейшие модули памят…
Samsung представила быструю память GDDR6 для новых видеокарт…
Компания Samsung официально объявила о выпуске своей самой быстрой на сегодняшний день памяти GDDR6, обес…
Netac представила модули памяти Shadow II DDR5…
Компания Netac анонсировала новые модули памяти линейки Shadow II DDR5. Новое поколение памяти пришло на …
Corsair Vengeance RGB DDR5 доступны с частотой 6400 МГц…
Компания Corsair представила на рынке модули памяти Vengeance RGB DDR5. …
Samsung выпускает самую быструю память GDDR6 …
Компания Samsung официально объявила о выпуске своей самой быстрой на сегодняшний день памяти GDDR6. …
Kingston выпускает модули памяти Fury Beast DDR5 RGB с часто…
Компания Kingston объявила о выпуске модулей памяти Fury Beast DDR5 RGB с частотой до 6 ГГц. Новые модули…
ASUS разогнала DDR5 на плате ROG Maximus Z690 APEX…
Вслед за MSI и Gigabyte компания ASUS побила мировой рекорд по разгону памяти DDR5 на своей материнской п…
Silicon Power представил обновленную память DDR5 SO-DIMM для…
Silicon Power (SP) выпустил свой новейший модуль памяти SODIMM для ноутбуков с новейшей революционной тех…
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-5600 (KF556C40BBK2-32). Тесты и разгон. Сравнение DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 МГцОбзор Kingston FURY Beast DDR5-5600 (KF556C40BBK2-32). Тесты и разгон. Сравнение DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 МГц
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнениеОбзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor