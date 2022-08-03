Samsung уже выпускает память UFS 4.0

С началом массового производства в этом месяце можно было бы предположить, что флэш-память UFS 4.0 будет представлена в грядущей линейке iPhone 14. К сожалению, Apple полагается на хранилище NVMe, поэтому маловероятно, что она будет использовать новейшую технологию хранения Samsung для своих iPhone. Напомним, UFS 4.0 использует память Samsung V-NAND Gen 7 и собственный контроллер и может достигать скорости последовательного чтения до 4200 МБ/сек и скорости последовательной записи до 2800 МБ/сек. Кроме того, UFS 4.0 поддерживает скорость до 23,2 Гбит/сек на каждую полосу, что вдвое больше, чем в стандарте UFS 3.1. Предположим, что увеличение производительности и пропускной способности памяти не было приоритетом. В этом случае вы должны знать, что последний стандарт обеспечивает 46-процентное повышение энергоэффективности при скорости последовательного чтения по сравнению с предыдущим поколением.