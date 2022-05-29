Samsung выпустила приложение Expert RAW Camera для Galaxy Z Fold 3

Приложение Samsung Expert RAW было доступно для серии Galaxy S22 и нескольких старых смартфонов Samsung почти год. Теперь компания выпускает новое обновление для Expert RAW, которое расширит его совместимость с Galaxy Z Fold 3. Помимо этого, обновление также содержит несколько улучшений производительности, таких как более быстрое время обработки в условиях низкой освещенности и улучшение качества изображения.

Напомним, что приложение Expert RAW Camera предлагает более широкий динамический диапазон, чем его стандартные приложения камеры, и целый ряд ручных элементов управления съемкой для более опытных фотографов. Кроме того, приложение позволяет делать снимки в формате RAW, что означает, что вы можете впоследствии редактировать их в таких приложениях, как Adobe Lightroom.

Компания Samsung тестирует новый SoC S5E9935 Quadra (Exynos …
Компания Samsung тестирует новый SoC S5E9935 Quadra (Exynos Компания не собирается останавливаться на разработках топовых чипов для своих устройств. Известный инсайд…
Honor Play 30 получит 12 ГБ ОЗУ …
Honor Play 30 получит 12 ГБ ОЗУ Один из китайских регуляторов раскрыл характеристики смартфона Honor Play 30, который еще не был представ…
Смартфон Xiaomi 12 Pro испытали на прочность. Видео…
Смартфон Xiaomi 12 Pro испытали на прочность. ВидеоИзвестный видеоблогер Зак Нельсон опубликовал очередное видео, в котором он проверил прочность флагманско…
realme Q5 Pro Time Agent Gift Box Limited Edition появился в…
realme Q5 Pro Time Agent Gift Box Limited Edition появился вСмартфон realme Q5 Pro Time Agent Gift Box Limited Edition поступит в продажу в Китае по цене около 2 315…
Oppo выпустит складной смартфон по доступной цене…
Oppo выпустит складной смартфон по доступной ценеOppo выпустила свой первый складной смартфон Find N еще в декабре, но очевидно, компания уже работает над…
В первый день выпуска серии Redmi K50, было продано 330 000 …
В первый день выпуска серии Redmi K50, было продано 330 000 На прошлой неделе официально была представлена линейка Redmi K50. Согласно официальной странице Redmi в W…
vivo прекращает выпуск серии NEX, подпитывая слухи о грядуще…
vivo прекращает выпуск серии NEX, подпитывая слухи о грядущеСообщается что vivo прекращает выпуск серии NEX. Sina Technology, одна из крупнейших технологических плат…
Redmi 10A дебютировал в Индии по цене 110 долларов…
Redmi 10A дебютировал в Индии по цене 110 долларовСмартфон Redmi 10A дебютировал в Индии. Новинка бюджетная, но поддерживает технологию расширения оператив…
Обзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFCОбзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFC
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor