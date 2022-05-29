Samsung выпустила приложение Expert RAW Camera для Galaxy Z Fold 3

Приложение Samsung Expert RAW было доступно для серии Galaxy S22 и нескольких старых смартфонов Samsung почти год. Теперь компания выпускает новое обновление для Expert RAW, которое расширит его совместимость с Galaxy Z Fold 3. Помимо этого, обновление также содержит несколько улучшений производительности, таких как более быстрое время обработки в условиях низкой освещенности и улучшение качества изображения.

Напомним, что приложение Expert RAW Camera предлагает более широкий динамический диапазон, чем его стандартные приложения камеры, и целый ряд ручных элементов управления съемкой для более опытных фотографов. Кроме того, приложение позволяет делать снимки в формате RAW, что означает, что вы можете впоследствии редактировать их в таких приложениях, как Adobe Lightroom.