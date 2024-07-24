Samsung выпустила специальную версию Galaxy Z Flip6 для спортсменов

Компания Samsung уже достаточно давно спонсирует Олимпийские игры и является одним из крупнейших спонсоров Летней Олимпиады 2024, которая стартует в Париже через несколько дней. И каждый год южнокорейский технологический гигант выпускает «Олимпийскую версию» своего смартфона из линейки Galaxy, чтобы подарить их участникам состязания и тем самым заполучить немного внимания со стороны СМИ и не только. В этом году производитель решил продолжить эту традицию, объявив об эксклюзивной версии Galaxy Z Flip 6, предназначенной специально для участников Летних игр. На текущий момент производитель при поддержке Международного олимпийского комитета передала 17 000 эксклюзивных версий Galaxy Z Flip 6 всем спортсменам, участвующим в этом крупном спортивном событии.

И инсайдеры сообщают, что «Олимпийская версия» отличается от стандартного смартфона Galaxy Z Flip 6 в плане некоторых сервисов и приложений, которые будут доступны исключительно спортсменам для передвижения по Парижу. Но, конечно, спортсмены во время Олимпиады гулять по городу просто так в поисках ресторанов или достопримечательностей явно не станут — у них есть дела поважнее. Но для Samsung это отличный возможность пропиарить новые гаджеты за вполне разумные деньги — о том, что производитель выпустил специальную версию смартфона, написали буквально все крупные СМИ, да и сами спортсмены выставляют фотографии этого гаджета в социальные сети. Отличный ход со стороны производителя.