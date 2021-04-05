Samsung выпустила уникальные беспроводные наушники

Сегодня компания Samsung рассказала о довольно интересная акции, в ходе которой беспроводные наушники Galaxy Buds Pro будут представлены в лимитированной серии в сотрудничестве с компанией Adidas. Данная лимитированная серия будет продаваться тиражом в 6000 копий, при этом сами наушники от оригинальных ничем не отличаются. Главное отличие заключается в том, что наушники поставляются в коробке, которая имитирует фирменную коробку компании Adidas, при этом чехол для наушников выполнен в форме фирменные кепки компании. К сожалению, продавать данную лимитированную серию планирует исключительно в Южной Корее, так что купить новинку в другой стране практически невозможно. Но, с другой стороны, никто не мешает приобрести данный комплект через интернет.