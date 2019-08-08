Samsung вывела на рынок новый планшет

Samsung Galaxy Tab S6 стал одним из самых тонких планшетов среди выпущенных силами южнокорейской компании, его толщина не превышает 5,7 мм. Также это первая в мире «таблетка», датчик отпечатка пальца которой встроен в дисплей. Ещё планшет получил систему распознавания лица пользователя.

Экран новинки выполнен по технологии Super AMOLED. Его разрешение — 2560×1600 точек, а диагональ — 10,5 дюйма. Под корпусом «таблетки» разместился мощный восьмиядерный чип Snapdragon 855. Также девайс получил 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, четыре динамика, расположенных по углам планшета, и аккумулятор емкостью 7040 мАч. Сообщается, что полного заряда батареи хватит на 15 ч воспроизведения видео.

Купить планшетный компьютер можно за $649. За эти деньги вам предоставят не только сам девайс, но и умный стилус. Старт продаж в России намечен на 7 сентября.