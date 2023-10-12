Samsung внедрит ИИ-технологии в смартфоны Galaxy S24

По информации инсайдеров, смартфоны серии Galaxy S24 будут выпущены в январе следующего года. Эти данные уже давно доступны в сети, и на самом деле никто не сомневался в том, что релиз состоится именно в январе. Но теперь у нас есть более точная информация, согласно которой серия Galaxy S24 будет официально представлена в Сан-Франциско в начале января на официальном мероприятии компании Samsung. Если информация инсайдера верна, то компания будет акцентировать внимание на технологиях, основанных на искусственном интеллекте. То есть, в отличие от прошлого года, когда компания активно рекламировала производительные процессоры, качество системы камер и тому подобное, сейчас акцент будет сделан на различных технологиях, которых в прошлом году ещё даже не существовало.

Например, компания Samsung разработала собственное приложение, способное редактировать видео. Новое программное обеспечение позволяет использовать несколько слоёв для добавления дополнительных надписей, фильтров или музыки, но пользователю совершенно не обязательно делать это вручную - достаточно указать искусственному интеллекту, что вы хотите улучшить в конкретном фрагменте видео. Аналогичным образом система должна работать и с фотографиями, так что в ближайшем будущем пользователям не потребуется специализированное программное обеспечение для редактирования графического контента. Именно на этом компания Samsung сосредоточит внимание в рамках презентации новых смартфонов, что звучит достаточно интересно на фоне стандартных маркетинговых обещаний.