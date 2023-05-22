Samsung всё же не откажется от поисковой системы Google

Зарубежные журналисты сообщают, что Samsung всё-таки не будет использовать Bing в качестве поисковой системы по умолчанию в своём мобильном браузере - об этом сообщает весьма надёжное издание The Wall Street Journal, указывая на то, что Samsung приостановила вопрос обсуждения замены поисковой системы Google на Bing в своём собственном браузере Internet Browser. Браузер Internet Browser, который является предустановленным на всех современных смартфонах Samsung, долгое время использовал Google в качестве поисковой системы по умолчанию. Однако недавно инсайдеры заявили, что Samsung размышляет о переходе на поисковую систему Bing, что могло поставить под угрозу 3 миллиарда долларов ежегодных доходов, которые поисковый гигант Google получает от этого соглашения.

Согласно данным журналистов, производитель смартфонов, видимо, считал, что переход на Bing не вызовет слишком больших проблем, учитывая, что большинство пользователей смартфонов Samsung всё равно не используют собственный браузер компании. Но, видимо, Google узнала о желании компании отказаться от её решения и предложила Samsung некое улучшение условий партнёрского соглашения, так что в итоге южнокорейский гигант отказался от идеи перехода на поисковую систему Bing. Возможно, желание сменить поисковую систему было связано в первую очередь с необходимостью дать пользователям удобный доступ к искусственному интеллекту, который у Google пока что сильно отстаёт.