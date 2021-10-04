Samsung заявляет, что трассировка лучей появится в мобильных играх с Exynos 2200

Аппаратно-ускоренная трассировка лучей появилась на графических процессорах настольных ПК несколько лет назад, она является частью текущего поколения консолей и планирует появится на смартфонах в следующем году - будущий графический процессор Exynos 2200 от Samsung основан на архитектуре AMD RDNA 2 которая сохранит поддержку трассировки лучей графических процессоров для настольных ПК и ноутбуков.

Трассировка лучей - это физически точная симуляция отражения света от объектов, поэтому она создает гораздо более реалистичные отражения, а также более фотореалистичное освещение и тени по сравнению с традиционным методом освещения 3D-моделей. Однако трассировка лучей требует больших вычислительных ресурсов, поэтому ее использование в играх требует аппаратной поддержки для достижения производительности в реальном времени.

Графический процессор также будет поддерживать затенение с переменной скоростью, что позволяет ему отображать некоторые объекты (например, персонажа игрока) с более высоким качеством.

Ожидается, что графический процессор Exynos 2200 будет на 30% быстрее, чем текущий топовый графический процессор Mali, что также должен немного опережать его по сравнению с грядущим Mali-G710. Окончательная производительность будет зависеть от тактовой частоты, которую Samsung сможет достичь с окончательной конструкцией чипа.