Samsung закрывает DeX в пользу Phone Link

Сегодня появилась информация от западных журналистов о том, что компания Samsung в обновлении One UI 7 официально прекратит поддержку приложения DeX для устройств под управлением операционной системы Windows. Собственно, на официальном сайте Samsung в Великобритании уже появилось уточнение о том, что поддержка приложения DeX для ПК завершится с выходом One UI 7. Вместо этого компания рекомендует использовать функцию Link to Windows для взаимодействия с приложением Phone Link от Microsoft, которое предлагает схожий набор функций на базе операционной системы Windows. Приложение DeX для Windows (не стоит путать с полноценной платформой DeX, превращающей смартфон в ПК) позволяет зеркалировать экран смартфона на компьютер и легко перетаскивать файлы между устройствами.

Однако, учитывая тесное сотрудничество Samsung и Microsoft в последние годы, переход на использование Phone Link выглядит логичным шагом. Правда, изменения вступят в силу с выходом One UI 7, бета-версия которого ожидается уже в этом месяце. Соответственно, приложение будет работать ещё какое-то время, потому что полноценный релиз операционной системы нового поколения ожидается только в следующем году. С другой стороны, зачем пользоваться DeX, если у пользователя есть куда более производительное решение с большим набором функций и возможностей, которое ещё и обновляется гораздо чаще. В этом плане Microsoft работает очень активно и справляется с поставленными задачами.