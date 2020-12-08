Samsung запускает новые умные мониторы на базе ОС Tizen

Компания Samsung Electronics объявила, что планирует начать продажи своей последней линейки умных мониторов в Южной Корее. В нее входят две новые модели, каждая из которых работает под управлением ОС Tizen.

Новинка включает в себя 32-дюймовый интеллектуальный монитор UHD M7 и интеллектуальный монитор FHD M5, который выпускается в 27-дюймовом или 32-дюймовом вариантах. Эти мониторы работают под управлением ОС Tizen и могут действовать как интеллектуальный концентратор и даже предлагать контент без подключения к компьютеру. Кроме того, эти умные мониторы также могут напрямую подключаться к Интернету через Wi-Fi, а также предлагают популярные потоковые сервисы: Netflix, YouTube и Wave.

Другие функции мониторов включают поддержку и удаленный доступ к облачной службе Microsoft Office 365, а также удаленное управление, которое также поддерживает распознавание голоса Bixby.

Новые интеллектуальные мониторы поставляются с поддержкой Samsung DeX, которая позволяет отображать смартфоны на дисплее с функцией просмотра касанием, которая позволяет загружать экраны смартфонов на монитор, также заявлено поддержка Apple AirPlay 2.

Примечательной особенностью новых мониторов является то, что оба поставляются с адаптивным изображением и функцией защиты глаз, защищающей зрение пользователей. Обе модели оснащены 2-канальными динамиками мощностью 5 Вт, которые встроены в монитор.