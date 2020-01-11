Samung Galaxy Tab S6 первый планшет с поддержкой 5G

Первый в мире планшет с поддержкой сетей 5G уже в процессе выхода, и представит его компания Samsung.

Компания Samsung, официально подтвердила выход планшета Galaxy Tab S6 с поддержкой сетей 5 поколения.

Планшет должен появится в продаже в начале весны 2002 года, но только в Южной Корее. Конечно же сколько будет стоит такой планшет Samung Galaxy Tab S6 5G, компания Samsung не раскрыла.

Планшет оснастят 10.5 дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением WQXGA. За работоспособность планшета будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 855, который будет работать в паре с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 7040 мАч. Планшет также получил три камеры. На передней части разметили объектив на 8 Мп, а в качестве основного модуля послужит широкий и ультраширокий сенсоры на 13 и 5 МП.