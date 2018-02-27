SanDisk выпускает 400GB карту UHS-I microSDXC

Sandisk (WD) выпустила самую быструю в мире флеш-карту UHS-I, карту MicroSDXC на 400 ГБ SanDisk Extreme UHS-I и продемонстрировала будущее технологии карт флэш-памяти с картами с поддержкой периферийных компонентов Interconnect Express (PCIe).Независимо от того, изучаете ли вы новый мир в приложении виртуальной реальности или захватываете 4 тыс. кадров на смартфоне или беспилотнике, потребители могут рассчитывать на Western Digital, чтобы обеспечить еще более надежную технологию мобильной флэш-памяти, которая предлагает им превосходный опыт на своем любимом устройстве.Новая 400-гигабайтная карта microSD от SanDisk Extreme UHS-I компании 400 ГБ предназначена для того, чтобы помочь потребителям быстрее перемещать свой высококачественный контент. При 160 МБ / с новая карта более чем на 50% быстрее, чем текущие карты microSD SanDisk Extreme UHS-I. Карта способна достичь этой беспрецедентной скорости за счет использования запатентованной технологии Western Digital. Карта также будет оснащена спецификацией A2, которая поможет загружать приложения с невероятной скоростью.