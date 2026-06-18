SanDisk выпустила SSD для PS5 на 8 ТБ за 3 тысячи долларов

Сегодня компания SanDisk официально представила новую линейку твердотельных накопителей Optimus GX PRO 850P NVMe, которые получили официальную сертификацию для консолей Sony PS5. Примечательно, что в новую серию входят накопители объёмом до 8 ТБ, что даст геймерам море пространства для контента, однако их стоимость оказалась крайне высокой. Новые SSD используют интерфейс PCIe Gen 4.0 и обеспечивают скорость чтения до 7200 МБ/сек и скорость записи до 6600 МБ/сек. Производительность в случайных операциях достигает 1,2 миллиона IOPS как при чтении, так и при записи, а форм-фактор соответствует стандарту 2280. В комплект также входит радиатор, предназначенный для охлаждения при высоких нагрузках, например при загрузке игр и интенсивной работе с данными.

Несмотря на маркетинг с акцентом на «консольную оптимизацию», характеристики выглядят довольно типичными для современных PCIe 4.0 SSD. Уже сейчас на рынке доступны решения PCIe 5.0 с более высокой скоростью, а первые накопители PCIe 6.0 ожидаются в ближайшие годы, что делает новинку не самой передовой по технологическому уровню. Но главным спорным моментом стала цена — накопитель на 8 ТБ стоит почти 3 тысячи долларов. Для сравнения, PS5 Slim сейчас стоит примерно от 600 до 650 долларов, а PS5 Pro — около 950 до 1000 долларов. То есть накопитель в данном случае будет в три раза дороже, чем топовая версия игровой приставки. Это выглядит не очень привлекательно в современных условиях рынка.