Sandisk выпускает 64-слойные твердотельные накопители X600 на базе NAND

Технология 3D NAND от SanDisk X600, оптимизированная для различных компьютерных приложений, таких как игры, воспроизведение HD-мультимедиа или творческое программное обеспечение, позволяет обеспечить скорость последовательного чтения до 560 МБ / с и скорость последовательной записи до 530 МБ / с для быстрой загрузки системы, быстрые реакции приложений и быстрая скорость передачи.SanDisk X600 3D NAND SATA SSD использует технологию Western Digital 3D NAND не только для более высокой емкости (до 2 ТБ), чем для SSD предыдущего поколения SanDisk X400, но также для уменьшения помех от ячейки к ячейке для повышения надежности. С 1,75 М часов MTTF (среднее время до отказа), до 500 TBW (терабайт) и несколько технологий коррекции ошибок, SanDisk X600 3D NAND SATA SSD могут помочь защитить данные на долгие годы.