Sandisk выпускает 64-слойные твердотельные накопители X600 на базе NAND

Технология 3D NAND от SanDisk X600, оптимизированная для различных компьютерных приложений, таких как игры, воспроизведение HD-мультимедиа или творческое программное обеспечение, позволяет обеспечить скорость последовательного чтения до 560 МБ / с и скорость последовательной записи до 530 МБ / с для быстрой загрузки системы, быстрые реакции приложений и быстрая скорость передачи.
SanDisk X600 3D NAND SATA SSD использует технологию Western Digital 3D NAND не только для более высокой емкости (до 2 ТБ), чем для SSD предыдущего поколения SanDisk X400, но также для уменьшения помех от ячейки к ячейке для повышения надежности. С 1,75 М часов MTTF (среднее время до отказа), до 500 TBW (терабайт) и несколько технологий коррекции ошибок, SanDisk X600 3D NAND SATA SSD могут помочь защитить данные на долгие годы.
SanDisk X600 3D NAND SATA SSD использует технологию Western Digital 3D NAND не только для более высокой емкости (до 2 ТБ), чем для SSD предыдущего поколения SanDisk X400, но также для уменьшения помех от ячейки к ячейке для повышения надежности. С 1,75 М часов MTTF (среднее время до отказа), до 500 TBW (терабайт) и несколько технологий коррекции ошибок, SanDisk X600 3D NAND SATA SSD могут помочь защитить данные на долгие годы.