Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse будет стоить 430 фунтов стерлингов

В сети появилась информация о том, что графический ускоритель Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse стал доступен для предзаказа у одного из британских ритейлеров. Судя по рендерам, видеокарта будет занимать лишь два слота расширения. Также из-за системы охлаждения с двумя массивными вентиляторами она кажется выше референсных вариантов. Скорее всего, диаметр вентиляторов составит больше 100 мм. Также отметим два разъема питания (8+6). Наконец цена видеокарты в магазине составляет внушительные 430 фунтов стерлингов.