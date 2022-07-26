Sapphire Radeon RX 6500 XT получит 8 ГБ памяти GDDR6

Компания Sapphire разработала видеокарту Radeon RX 6500 XT с 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Стоит отметить, что стандартная версия графического процессора предлагает 4 ГБ памяти.

В целом дизайн видеокарты не изменился. Память работает с той же скоростью 18 Гбит/с, что и стандартная RX 6500 XT. Мощность карты увеличена до 130 Вт по сравнению со 107 Вт. Также стоит отметить увеличенные тактовые частоты до 2685 МГц против 2615 МГц. Шина памяти осталась прежней, речь идет о 64-битной шине. Sapphire Pulse имеет два видеовыхода: HDMI и DisplayPort 1.4. Рекомендуемый блок питания 400 Вт. Для питания видеокарты используется один 6-контактный разъем.

Sapphire Radeon RX 6500 XT поступит в продажу для мирового рынка. Цена 8 ГБ версии не сообщается.