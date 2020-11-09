Sapphire анонсировала выпуск сразу двух Radeon RX 6800 (XT) Nitro и Pulse

Sapphire анонсировала выпуск двух версий видеокарт Radeon RX 6800 XT Nitro и Pulse. RX 6800 XT Pulse (или Pulse OC) будет более экономичным вариантом RX 6800 XT с индивидуальным дизайном от Sapphire.

Серия Pulse будет иметь более простой и неброский дизайн. Более впечатляющей является серия Nitro, который отличается более броским и ярким дизайном. Обе версии видеокарт будут оснащены охлаждением с тремя высокоэффективными вентиляторами. Два вентилятора будут иметь стандартное количество лопастей - 9, а один крайний будет иметь нестандартные- 12 лопастей.

Обе карты оснащены металлическим бекплейтом и будут занимать 2,7 слотов расширения. Более подробных характеристик пока не появилось даже на официальном сайте.