Sapphire готовится представить низкопрофильную видеокарту Radeon RX 6400 PULSE на базе графического процессора AMD Navi 24 начального уровня

Как стало известно, Sapphire Radeon RX 6400 будет специальной моделью с графическим ядром AMD Navi 24. Видеокарта будет поддерживать 768 потоковых процессоров с 12 блоками RA для возможностей трассировки лучей и 4 ГБ памяти GDDR6, работающей через 64-битный шинный интерфейс со скоростью 16 Гбит/с. На борту графического процессора также имеется 16 МБ кэш-памяти Infinity. Тактовые частоты будут консервативными, учитывая, что это графический процессор мощностью 53 Вт в небольшом и компактном форм-факторе.

Что касается дизайна этой карты, Sapphire Radeon RX 6400 Pulse будет иметь форм-фактор половинной высоты и половинной длины. Он также поставляется с низкопрофильным кронштейном из коробки и дополнительно имеет стандартный кронштейн ATX, включенный в комплект. Похоже, что карта во многом вдохновлена ​​Radeon PRO W6400 с тем же графическим процессором AMD Navi 24. Кулер представляет собой простой блок радиатора, который крепится к графическому процессору и видеопамяти и выдувает воздух через 7-лопастной вентилятор.

Интерфейс на Sapphire Radeon RX 6400 Pulse включают один выход HDMI 2.1 и один выход DisplayPort 1.4. В отличие от Radeon Pro, карта предлагает полную трассировку PCIe x16 на своем разъеме PCIe, хотя сам графический процессор может ограничить ее до x4. Карта не требует внешнего разъема питания из-за маломощной конструкции. Ожидается , что карта появится в продаже 20 апреля по цене чуть ниже рекомендованной производителем розничной цены RX 6500 XT в размере 199 долларов США.

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