Sapphire готовится представить низкопрофильную видеокарту Radeon RX 6400 PULSE на базе графического процессора AMD Navi 24 начального уровня

Что касается дизайна этой карты, Sapphire Radeon RX 6400 Pulse будет иметь форм-фактор половинной высоты и половинной длины. Он также поставляется с низкопрофильным кронштейном из коробки и дополнительно имеет стандартный кронштейн ATX, включенный в комплект. Похоже, что карта во многом вдохновлена Radeon PRO W6400 с тем же графическим процессором AMD Navi 24. Кулер представляет собой простой блок радиатора, который крепится к графическому процессору и видеопамяти и выдувает воздух через 7-лопастной вентилятор.
Интерфейс на Sapphire Radeon RX 6400 Pulse включают один выход HDMI 2.1 и один выход DisplayPort 1.4. В отличие от Radeon Pro, карта предлагает полную трассировку PCIe x16 на своем разъеме PCIe, хотя сам графический процессор может ограничить ее до x4. Карта не требует внешнего разъема питания из-за маломощной конструкции. Ожидается , что карта появится в продаже 20 апреля по цене чуть ниже рекомендованной производителем розничной цены RX 6500 XT в размере 199 долларов США.