Sapphire готовится представить видеокарту Radeon RX 6950 XT TOXIC Limited Edition

Топ-видеокарта RX 6950 XT получит самую лучшую обработку TOXIC Limited Edition компании, согласно итальянскому розничному магазину. Этот SKU, как и его предшественник на базе RX 6900 XT, будет оснащен универсальным устройством жидкостного охлаждения, который отводит тепло от графического процессора, вентилируемого большим 360-мм радиатором. Карты RX 6900 XT нестандартной конструкции уже используют тройной 8-контактный разъем питания PCIe, поэтому будет интересно посмотреть, реализует ли AMD 16-контактный разъем ATX 3.0, который NVIDIA сделала со своей RTX 3090 Ti.