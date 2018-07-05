Sapphire объявили о выпуске компактной системы FS-FP5V на базе Ryzen

Sapphire выпустила материнскую плату небольшого форм-фактора, которая оснащена встроенным контроллером Ryzen-SoC. В плату размером 5 на 5 дюймов поместили чип Ryzen V1000-series-soc, который доступен в исполнении с двумя или четырьмя ядрами с интегрированной графикой SMT и Vega.Материнская плата поддерживает установку двух планок ddr4-3200 МГц SODIMM, оснащена слотом m.2 SSD и для слотом для сетевой карты.