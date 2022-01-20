Sapphire представила графическую карту PULSE Radeon RX 6500 XT

SAPPHIRE Technology представила новую графическую карту PULSE AMD Radeon RX 6500 XT, предназначенную для тихой и эффективной работы в играх в формате 1080p. Благодаря фирменным красным акцентам PULSE на классическом черном минималистичном корпусе он станет привлекательным дополнением к любому ПК. Играйте в игры класса ААА с потрясающей производительностью и охлаждением с графической картой PULSE AMD Radeon RX 6500 XT.

Графическая карта PULSE AMD Radeon RX 6500 лидирует с 1024 потоковыми процессорами, работающими с тактовой частотой Boost до 2825 МГц и игровой тактовой частотой до 2685 МГц. Новейшая высокоскоростная память GDDR6 с тактовой частотой 18 Гбит/с и технологией памяти AMD Infinity Cache объемом 16 МБ, которая снижает задержки и энергопотребление, обеспечивая высокую общую производительность в играх. Для поддержки новейших мониторов на рынке он оснащен выходными портами, включая HDMI и DisplayPort 1.4 с выходами DSC. Серия графических карт PULSE AMD Radeon RX 6500 XT включает 16 мощных вычислительных блоков и 16 ускорителей лучей.

Благодаря отмеченной наградами технологии охлаждения Dual-X от SAPPHIRE пользователи могут добиться мощного игрового процесса с низким уровнем шума на графической карте PULSE AMD Radeon RX 6500 XT. Два больших вентилятора вращаются против часовой стрелки, направляя воздушный поток с большей производительностью, что обеспечивает оптимальное покрытие радиатора. Знаковая функция SAPPHIRE Intelligent Fan Control контролирует скорость вращения вентилятора, чтобы поддерживать низкую температуру графического процессора, памяти, PWM IC и других компонентов, чтобы сбалансировать производительность и шум вентилятора. Функция защиты предохранителей встроена в цепь внешнего разъема питания PCIe для сохранения компонентов и защиты видеокарты.

Комментарии и отзывы Sapphire PULSE Radeon RX 6500 XT
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