Sapphire представила видеокарту Radeon RX 6400 Pulse

Sapphire Radeon RX 6400 Pulse - первая низкопрофильная видеокарта на базе архитектуры AMD RDNA.

Благодаря Videocardz стало известно, что Sapphire Radeon RX 6400 Pulse будет специальной моделью с графическим ядром AMD Navi 24. Видеокарта будет поддерживать 768 потоковых процессоров с 12 блоками RA для возможностей трассировки лучей и 4 ГБ памяти GDDR6, работающей через 64-битный шинный интерфейс со скоростью 16 Гбит/с. На борту графического процессора также имеется 16 МБ кэш-памяти Infinity. Графический процессор мощностью 53 Вт представлен небольшом и компактном форм-факторе. Охлаждение представляет собой простой радиатор, который крепится к графическому процессору и видеопамяти и выдувает воздух через 7-лопастной вентилятор. Выходы дисплея на Sapphire Radeon RX 6400 Pulse включают один выход HDMI 2.1 и один выход DisplayPort 1.4.

Sapphire Radeon RX 6400 Pulse появится в продаже 20 апреля по цене около 199 долларов.