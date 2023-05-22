Sapphire представила видеокарту Radeon RX 7900 XT 20G Ultra Platinum L

Компания Sapphire официально представила свою новую видеокарту Radeon RX 7900 XT 20G Ultra Platinum L, которая имеет схожий дизайн с доступной на американском рынке моделью Radeon RX 7900 XTX Nitro+ Vapor-X. Однако у новинки есть некоторые значительные изменения — у Radeon RX 7900 XT 20G Ultra Platinum L отсутствует название Vapor-X, что означает отсутствие испарительной камеры, которую Sapphire использовала для охлаждения графического процессора и памяти. Вместо этого Radeon RX 7900 XT 20G Ultra Platinum L использует обычную медную основу с радиатором из алюминия и тремя вентиляторами в системе активного охлаждения. Да, в результате у видеокарты нет такого эффективного охлаждения, как у старшей модели, но, с другой стороны, стоимость видеокарты тоже заметно ниже.

Также нужно отметить, что изменение системы охлаждения не влияет на размеры Radeon RX 7900 XT 20G Ultra Platinum L — модель по-прежнему является громадиной видеокартой, которая занимает в системе 3,5 слота и может похвастаться длиной в 320 мм. Sapphire также упростила некоторые элементы дизайна новой видеокарты — например, у Radeon RX 7900 XT 20G Ultra Platinum L есть только одна полоска с RGB-подсветкой на корпусе, в то время как у Radeon RX 7900 XTX Nitro+ Vapor-X их две. Однако это не влияет на привлекательность видеокарты, поскольку Radeon RX 7900 XT 20G Ultra Platinum L всё равно выглядит очень стильно, даже без дополнительной подсветки. Если же говорить о характеристика, то Radeon RX 7900 XT 20G Ultra Platinum L имеет такую же частоту графического процессора (2450 МГц), как у Pulse Radeon RX 7900 XT.
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