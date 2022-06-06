Sapphire выпустит две видеокарты линейки Radeon RX 6700

Компания Sapphire представила две видеокарты RX 6700. AMD Radeon 6700 представляет собой урезанную версию RX 6700 XT.

Sapphire Radeon Pulse RX 6700 и Sapphire Radeon RX 6700 имеют схожий дизайн, оснащены двумя вентиляторами одинаковых размеров. Оба графических процессора имеют одинаковые частоты, а также есть разъемы DP 1.4 и 1 выход HDMI 2.1. Новинки имеют TGP 220 Вт, что на 10 Вт меньше, чем у RX 6700 XT. Sapphire RX 6700 оснащен 10 ГБ видеопамяти GDDR6, работающей со скоростью 16 Гбит/с. Обе модели питаются через 8-контактный разъем питания GPU.

Ориентировочная цена моделей составляет 569 долларов. Линейки Radeon RX 6700 дебютирует 9 июня.