Sapphire выпустит видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800

Буквально недавно мы говорили о том, что компания AMD представила свои новые видеокарты и теперь производители-партнеры тоже будут выпускать устройства, делая упор на свои фирменные линейки и особенности. Теперь компания Sapphire официально представила свои новые линейки видеокарт — в модельном ряде присутствуют модели Radeon RX 6800 XT и RX 6800. Главная фишка новинок в хорошей системе охлаждения, при этом стоимость данных устройств обычно ниже, чем у потенциальных конкурентов, так что для потенциальных покупателей новинки действительно кажутся хорошим вариантом за свои деньги. Конкуренты от NVIDIA стоит дороже, плюс производитель еще выпускает хорошие модели за адекватные деньги — что может быть лучше. Вопрос в цене в России.