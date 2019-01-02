Schall Law подает иск против NVIDIA

Адвокатская контора Schall Law подготовила против компании NVIDIA коллективный иск, в котором говорится о массе неприятных вещей. Компанию NVIDIA обвиняют в том, что она дала инвесторам неверные суждения о будущем рынка видеокарт. Представители компании уверяли, что падение спроса на криптовалюты никак не повлияет на акции компании и прибыль по итогам года, но это не совсем верное суждение. Акции компании буквально обрушились после того, как рынок криптовалюты упал, плюс некоторые проблемы с топовыми видеокартами понизили уровень продаж. В итоге получилось, что компания не только не выполнила свои обещания перед инвесторами, но и провалилась по массе пунктов. Юристы считают, что можно получить компенсацию в данной ситуации и готовы идти в суд.