Scosche выпустил свой портативный очиститель воздуха HEPA

Очиститель воздуха Scosche AFP2-SP FrescheAir HEPA был представлен на индийском рынке. Портативный очиститель воздуха HEPA Scosche помогает очистить воздух в закрытых помещениях, а также нейтрализовать стойкие запахи. Он позиционируется как обязательный элемент для чистых интерьеров без запаха. Устройство предназначено для размещения в подстаканнике автомобиля или комнаты. Это мобильный очиститель воздуха, который можно быстро развернуть в любом закрытом помещении. Его можно заряжать через настенное или автомобильное зарядное устройство USB-C.

Очиститель воздуха Scosche AFP2-SP FrescheAir HEPA весит около 0,38 кг и изготовлен из материала ТПУ. Он имеет перезаряжаемую батарею и USB-порт, который помогает устройству функционировать как портативный блок питания. Устройство поставляется в черном цвете. Имеются два режима: автоматический и ручной.