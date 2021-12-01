Scythe представляет новую термопасту Thermal Elixer G Scythe объявляет о выпуске новой термопасты Thermal Elixer G (SCTEG-1000), нового поколения. Благодаря уникальной формуле с графеном внутри Thermal Elixer G обладает превосходными характеристиками и долговременной стабильностью. Не вызывающий коррозии и не проводящий электричество, TE-G подходит для использования в приложениях CPU и GPU, требующих высокой производительности. Thermal Elixer G теперь доступен в США по рекомендованной розничной цене 15,00 долларов. Scythe объявляет о выпуске новой термопасты Thermal Elixer G (SCTEG-1000), нового поколения. Благодаря уникальной формуле с графеном внутри Thermal Elixer G обладает превосходными характеристиками и долговременной стабильностью. Не вызывающий коррозии и не проводящий электричество, TE-G подходит для использования в приложениях CPU и GPU, требующих высокой производительности. Thermal Elixer G теперь доступен в США по рекомендованной розничной цене 15,00 долларов. Характеристики: Номер модели: SCTEG-1000

Теплопроводность: 11 Вт / мК

Тепловое сопротивление: 0,01 ° C-дюйм / Вт

Вязкость: 600 кПс

Температура: -20 ° C / +120 ° C

Емкость: 3,5 г

Комплект: шприц 3,5 г, шпатель, салфетка для очистки. Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 16:13 . Продукт - Thermal Elixer G Комментарии и отзывы Thermal Elixer G

Facebook анонсировала умные очки Ray-Ban Stories…

Facebook, совместно с Ray-Ban анонсировали умные очки Ray-Ban Stories. … Facebook, совместно с Ray-Ban анонсировали умные очки Ray-Ban Stories. …

USB-хаб Satechi USB-C со встроенным портом для м.2 SATA SSD…

Компания Satechi представила USB-хаб Satechi USB-C со встроенным портом для м.2 SATA SSD. В качестве USB-… Компания Satechi представила USB-хаб Satechi USB-C со встроенным портом для м.2 SATA SSD. В качестве USB-…

OnlyKey DUO разработан для защиты ваших мобильных устройств…

OnlyKey Duo - это новая система аутентификации и защиты, разработанная для обеспечения безопасности в сет… OnlyKey Duo - это новая система аутентификации и защиты, разработанная для обеспечения безопасности в сет…

Новое автомобильное пусковое устройство-пауэрбанк Dunobil St…

Компания Dunobil представляет новое автомобильное пусковое устройство-пауэрбанк Strom Wireless, дополненн… Компания Dunobil представляет новое автомобильное пусковое устройство-пауэрбанк Strom Wireless, дополненн…

Обзор Hama Fun 70 (00183396). Селфи-палка с Bluetooth…

Шум вокруг селфи-палок сейчас уменьшился и из модного аксессуара, который часто использовался «потому что… Шум вокруг селфи-палок сейчас уменьшился и из модного аксессуара, который часто использовался «потому что…

Unsurv offline - приемник GNSS с открытым исходным кодом…

После того, как ранее был анонсирован unsurv offline open source, удобный для конфиденциальности, компакт… После того, как ранее был анонсирован unsurv offline open source, удобный для конфиденциальности, компакт…

Samsung планирует выпустить быструю зарядку 45 Вт…

Одна из областей, в которой Samsung отстает от других производителей Android, это быстрая зарядка. В то в… Одна из областей, в которой Samsung отстает от других производителей Android, это быстрая зарядка. В то в…