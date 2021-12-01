Scythe представляет новую термопасту Thermal Elixer G

Scythe объявляет о выпуске новой термопасты Thermal Elixer G (SCTEG-1000), нового поколения. Благодаря уникальной формуле с графеном внутри Thermal Elixer G обладает превосходными характеристиками и долговременной стабильностью. Не вызывающий коррозии и не проводящий электричество, TE-G подходит для использования в приложениях CPU и GPU, требующих высокой производительности. Thermal Elixer G теперь доступен в США по рекомендованной розничной цене 15,00 долларов.
Характеристики:
- Номер модели: SCTEG-1000
- Теплопроводность: 11 Вт / мК
- Тепловое сопротивление: 0,01 ° C-дюйм / Вт
- Вязкость: 600 кПс
- Температура: -20 ° C / +120 ° C
- Емкость: 3,5 г
- Комплект: шприц 3,5 г, шпатель, салфетка для очистки.