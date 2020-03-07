SeaSonic Connect 750W – блок питания с системой подключения кабелей

Блок питания SSR-750FA Connect от SeaSonic перемещает модульные соединения, имеющиеся на типичном блоке питания, от самого устройства к концентратору, который расположен в неприметном месте, например, за лотком для материнской платы.

SSR-750FA Connect - это устройство мощностью 750 Вт, имеющее сертификат 80-Plus Gold и впечатляющую 10-летнюю гарантию. Он использует то, что Seasonic называет гибридной системой управления вентиляторами премиум-класса, что означает, что охлаждающий вентилятор остается бесшумным до тех пор, пока нагрузка блока питания не превысит 40 процентов.

Размер блока питания составляет 140 мм (Д) x 150 мм (Ш) x 86 мм (В), концентратор 330 мм (Д) х 64 мм (Ш) х 21 мм (В).

В комплект входит все необходимое для установки, включая полный комплект модульных кабелей с позолоченными разъемами, липучки и молнии, магниты для крепления концентратора к корпусу и даже тестер блока питания. Seasonic еще не опубликовал дату выпуска или информацию о ценах на SSR-750FA Connect.