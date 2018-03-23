Seagate demos HDD, который может делать 480 Мбайт / с Технология MACH.2 Multi-Actuator

Этот HDD использует так называемую технологию MACH.2 Multi-Actuator, в основном две магнитные головки и немного технологий, которые кажутся знакомыми рейду.Технология Multi-привод включает в себя разделение чтения пластин в дисководе и записывающая головка укладывает данные на верхние и нижние пластины и их эксплуатацию параллельна для увеличения общей скорость ввода - вывода накопителя упоминает cdrlabs. Seagate продемонстрировала устойчивую пропускную способность до 480 Мбайт / с - самую быструю работу с одного жесткого диска и на 60% быстрее, чем 15К диск.