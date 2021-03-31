Seagate начала предоставлять услугу по переносу большого объема данных на облака

Компания Seagate Technology представила услуги Lyve Data Transfer Services. Они рассчитаны на корпоративных клиентов и обеспечивают простой, быстрый и безопасный массовый перенос данных с периферии в частные, общедоступные и гибридные облака с использованием устройств Lyve Mobile Shuttle и Lyve Mobile Array. В Европе и США услуги Lyve Data Transfer Services можно приобрести онлайн: они предоставляются по запросу и оплачиваются только по факту использования. В настоящий момент услуги Lyve Data Transfer недоступны на территории Российской Федерации.

Предприятия генерируют огромные объемы данных. Согласно отчету Seagate Rethink Data, в ближайшие два года эти объемы будут расти в среднем на 42,2% ежегодно, а новый опрос IDC, проведенный совместно с Seagate, показывает, что корпоративные данные часто перемещаются между разными системами хранения: конечными точками, периферией и облаком. В опросе приняли участие представители более чем тысячи предприятий. Более половины респондентов подтвердили, что им нужно переносить данные каждый день, каждую неделю или каждый месяц. В среднем за одну операцию физически переносится 473 ТБ данных. При этом крайне важна скорость: чем быстрее данные поступают с периферии во внутренние сети и затем в облако, тем быстрее компания может проанализировать их и применять результаты в своей бизнес-деятельности.

В решении Seagate Lyve Data Transfer Services используется модульное масштабируемое аппаратное оборудование Lyve Mobile. Оно специально разработано для простого и безопасного массового хранения и переноса данных с периферии, а также других операций передачи корпоративных данных. Эти продукты легко интегрируются с любыми облачными решениями и ЦОД, как частными, так и общедоступными. В Европе и США услуги Lyve Data Transfer Services уже можно заказать на сайте Seagate. По мере изменения потребностей в хранении данных вы сможете менять ее условия.

Технический директор подразделения автомобильных систем и искусственного интеллекта в компании Dell Флориан Бауман (Florian Baumann) отметил: «Нашим клиентам нужно передавать в ЦОД сотни терабайт данных с огромного количества автомобилей. Это создает ряд проблем. Услуги Seagate Lyve Data Transfer Services, предлагающие физический перенос данных, успешно решают эти проблемы. Это простое, легко масштабируемое решение уже помогло нашим клиентам справиться с гравитацией данных, то есть вовлечением в работу с данными всё больших ресурсов».

«У нас есть проект удаленного производства «The Ripple Effect». Пропускная способность сети, которую мы в нем используем, — всего 35 Мбит/с. С такой скоростью очень сложно передавать видеоматериалы с разрешением 4K, отснятые на камеры ARRI, — поделился Дэйн Брем (Dane Brehm), технолог видеопроизводства и специалист по работе с цифровыми изображениями из учебного центра Entertainment Technology Center. — Поэтому мы используем Lyve Data Transfer Services, чтобы в конце каждого дня переносить видеоматериалы в свой облачный ЦОД. Это решение экономит нам много времени и денег».

Представитель компании National Instruments (NI), ведущий менеджер по развитию бизнеса, связанного с автономными транспортными средствами и системами помощи водителю, Ашиш Наик (Ashish Naik) отметил: «Для нас главное — повысить качество данных и при этом снизить общие затраты на работу с ними. Для этого мы разработали новые интерфейсы датчиков, которые регистрируют только нужные данные, и наладили точную плотную синхронизацию. Объемы наборов данных, с которыми мы работаем, растут в геометрической прогрессии. Поэтому мы используем решение Seagate Lyve Data Transfer Services и устройства Lyve Mobile для массового переноса данных в централизованное хранилище. Это обеспечивает нашим инженерам легкий доступ ко всей информации, собранной во время тестирования».

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