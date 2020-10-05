Seagate представила открытое ПО для объектных хранилищ предприятий

Seagate Technology представила революционное программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназначенное для объектных хранилищ, эталонную архитектуру на его основе, а также сообщество разработчиков. Их общая задача — справиться с бесконтрольным ростом неструктурированных корпоративных данных. Решения были анонсированы на первом ежегодном мероприятии компании под названием Datasphere.В число анонсированных решений входят программное обеспечение CORTX™ с полностью открытым исходным кодом, сообщество разработчиков CORTX™ и открытая универсальная архитектура, развертываемая в виде конвергентной инфраструктуры Lyve Drive™ Rack на базе CORTX.CORTX — это аппаратно-независимое ПО с открытым исходным кодом для объектной системы хранения, дающее разработчикам и партнерам доступ к архитектурам хранения данных, оптимизированным для больших емкостей. К сценариям использования CORTX относятся искусственный интеллект, машинное обучение, гибридное облако, периферийные среды, высокопроизводительные вычисления и многое другое. Чтобы устранить зависимость клиентов от поставщика, CORTX разрабатывается на базе открытого исходного кода специальным сообществом. Некоторые клиенты начали тестировать программное обеспечение и участвовать в работе сообщества CORTX до официального запуска.