Seagate представили результаты исследования систем хранения данных на предприятиях МСП

Этой осенью компания Seagate совместно с аналитическим агентством Magram провели количественное исследование, направленное на изучение методик и технологий хранения данных, применяемых в сегменте МСП. Исследование охватило 856 предприятий более 10 индустрий, включая медиа, финансы, промышленность, образование, здравоохранение, транспорт, торговлю и сельское хозяйство. В опросе приняли участие топ-менеджеры, IT-специалисты высшего звена и ключевые лица, принимающие решения в корпорациях МСП из крупнейших городов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода.

По результатам анализа эксперты выделили две критические проблемы с хранением данных на предприятиях сегмента МСП, которые могут обернуться для организаций серьезными потерями из-за утечки информации и механических поломок носителей: децентрализованное хранение и небезопасный обмен данными.

Меньше половины опрошенных организаций (41%) используют для обмена данными решения, при которых информация не покидает пределы организации. Самым популярным каналом обмена информацией у предприятий среднего и малого бизнеса является электронная почта (82%), причем далеко не всегда корпоративная. В тройку по популярности также вошли обмен данными через локальную сеть компании (72%) и использование для этого различных мессенджеров (62%). Сотрудники предприятий малого бизнеса в большей степени, чем работники среднего бизнеса, предпочитают обмениваться данными с использованием различных мессенджеров (65% против 55%). Только IT-специалисты значительно чаще пользуются для обмена данными локальной сетью компании (78% против 72% в целом).

Важно помнить, что никакое шифрование в сторонних мессенджерах не защитит переписку и пересылаемые файлы от «слива», — и это может стать реальной проблемой. За последний год 7% опрошенных компаний (а это порядка 60 предприятий!) сталкивались со случаями утечки данных, 5% — со случаями потери данных по причине поломки носителей.

Политика предприятий среднего бизнеса в вопросах безопасности выглядит гораздо более эффективной, чем у малого бизнеса: в 46% случаев используются решения, при которых данные никак не покидают организацию, против 39% у малых предприятий. Ощутимо большее количество компаний среднего бизнеса обеспечили своим сотрудникам дистанционный доступ к корпоративным ресурсам организации (40% против 28% у малых предприятий). Наиболее свойственно децентрализованное хранение данных организациям образования и здравоохранения (44% и 35% соответственно против 23% в целом по выборке). При этом самая удручающая ситуация наблюдается в сфере образования, которая оказалась практически не приспособлена к обработке растущих объемов данных и довольно беспечно относится к вопросам безопасности обмена информацией (44% против 23% в целом по выборке).

При этом для хранения данных на предприятиях малого и среднего бизнеса наибольшей популярностью пользуется простая схема, при которой несколько компьютеров объединены в сеть (47%). На втором месте по популярности — использование облачных технологий (33%), локальные сервера/СХД (32%) и внешние жесткие диски (30%). Почти половина опрошенных компаний (43%) используют классические жесткие диски (HDD). Накопителями для NAS пользуется четверть опрошенных компаний (24%), твердотельными дисками (SSD) — 16%. При этом очень часто из-за неграмотной организации хранения и обработки лишь 32% доступных бизнес-данных активно используются, остальные 68% остаются без внимания.

Половина опрошенных оказалась и вовсе не знакома с системами NAS, в то время как именно они сегодня являются оптимальным решением для предприятий малого и среднего бизнеса, способным обеспечить одновременно надежную защиту и доступность данных. Системы NAS эффективно справляются с задачей безопасного централизованного хранения данных, обеспечивают удобное резервное копирование данных и их постоянную доступность и при этом максимально просты в обращении.

Еще в конце прошлого года Seagate и IDC прогнозировали беспрецедентный рост объемов данных. Ожидалось, что в течение ближайших двух лет — с начала 2020 по начало 2022 года — объем генерируемых предприятиями данных будет увеличиваться на 42,2% в год. Однако пандемия внесла свои коррективы: одним из «теневых», но вполне логичных результатов локдауна стало ускорение роста данных.

Системы NAS отличаются высокой гибкостью и масштабируемостью, позволяя устанавливать новые накопители в дополнение к уже имеющимся. Серверы NAS обеспечивают круглосуточный удаленный доступ к данным, а использование наиболее подходящего жесткого диска позволяет пользователям работать максимально эффективно. В условиях усложнения и повышения разнообразия экосистемы данных, которая сегодня включает многооблачные и периферийные среды, системы управления данными на основе NAS представляются идеальным вариантом для небольших компаний.

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