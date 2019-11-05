Secretlab представила новые игровые стулья в стиле Overwatch

С момента запуска в 2016 году командный шутер зарекомендовал себя как одна из крупнейших игр в киберспорте. За последние несколько лет Overwatch собрал огромную и преданную фанатскую базу.

Таперь же, Secretlab предтавила игровые стулья Overwatch Edition и D.Va Edition. Кресло D.Va Edition обито фирменной тканью SoftWeave и имеет фирменные розово-белые оттенки жвачки D.Va. Он также отдает дань уважения коллекции героев внутриигровых наклеек, которые выбиты на крыльях стула.

В кресле Overwatch Edition используется новая кожа Secretlab PRIME 2.0 PU, представленная на стульях 2020 года. На спинке вышит гигантский оранжево-черного логотип игры.

Оба издания будут доступны в версии Secretlab Omega и Titan. Цены стартуют от $ 360.