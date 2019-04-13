Secretlab выпустила игровой стул Темного Рыцаря

В честь 80-летия Темного Рыцаря Secretlab объявила о сотрудничестве с Warner Bros для создания игрового кресла Бэтмена - Dark Knight Edition.

Ограниченная серия стульев будет доступна в моделях Secretlab OMEGA и TITAN. Символика Бэтмена вышитая на каждом стуле вместе с черными замшевыми акцентами, полностью соответствуют эстетике знаменитого супергероя. Дизайн завершен тонкой желтой строчкой, которая хорошо выделяется на фоне черной замши.

Спинка в полный рост может откидываться почти полностью, позволяя расслабиться, наслаждаясь всей эргономичной поддержкой. Подлокотники Secretlab 4D можно легко персонализировать перемещая каждый подлокотник в разных направлениях. Выпуски Omega и Titan Dark Knight Edition уже доступны для предварительного заказа и обойдутся в $ 499 и $579 соответственно.