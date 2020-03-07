Семейство Galaxy S20 получили новое обновление

Разработчики компаний Samsung выпустили новое обновление для смартфонов Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ и Samsung Galaxy S20 Ultra.

Обновление весит 250 МП и получила следующие номера сборок: для смартфона Samsung Galaxy S20 (G981NKSU1ATC2), Samsung Galaxy S20+ (G986NKSU1ATC2) и для Samsung Galaxy S20 Ultra (G988NKSU1ATC2).

В обновлений разработчики поработали над исправлением мелких ошибок и недочетов, а также улучшили жесты навигации, качество снимков фотокамеры и работу автофокуса.

Обновление уже получают пользователи смартфонов по всему миру по воздуху.