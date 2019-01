Семейство портативных накопителей Seagate Backup Plus

Снимки, видео, документы, смартфоны, планшеты, ноутбуки: цифровой мир современного потребителя состоит из множества составляющих. Seagate предлагает Backup Plus — семейство портативных внешних жестких дисков для резервного копирования, благодаря которым потребители не будут беспокоиться за сохранность своих данных. С новым Backup Plus родителям, запечатлевающим каждый момент жизни детей, больше не придется искать место для новых цифровых фотоальбомов.

У Backup Plus Ultra Touch (доступен в вариантах на 1 и 2 Тбайт) удобный сенсорный интерфейс и улучшенные современные функции, включая автоматическое резервное копирование с синхронизацией папок на нескольких устройствах и защиту данных посредством аппаратного шифрования. Накопители Backup Plus Slim (доступны модели емкостью 1 и 2 Тбайт) и Backup Plus Portable (4 и 5 Тбайт) выполнены в корпусах с глянцевым алюминиевым покрытием черного, голубого и серебристого цвета. Эти устройства оснащены функцией автоматического создания резервных копий. Все новинки линейки Backup Plus сопровождаются бесплатной двухмесячной подпиской на сервис Adobe Creative Cloud (тарифный план для работы с фото — Cloud Photography). Продажи стартуют весной 2019 года.