Семидюймовый Samsung Galaxy Tab 4 получит Android 8.0 Oreo

Компания Samsung собирается обновить планшет Samsung Galaxy Tab 4 7.0 до свежей версии операционной системы Android Oreo. Об этом стало известно благодаря Wi-Fi Alliance, который требует заново сертифицировать устройства при обновлении ОС. Изначально выпущенный в далеком 2014 году планшет работал под управлением Android 4.4 KitKat. Аппарат оснащается 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:800 пикселей, процессором Snapdragon 400, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, 3-Мп основной и 1,3-Мп фронтальной камерами и аккумулятором на 4000 мАч.