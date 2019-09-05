Sennheiser Momentum стоят слишком дорого

На выставке IFA 2019 официально представили новые беспроводные наушники Sennheiser Momentum, которые стоят 400 евро. Это достаточно продвинутое устройство, которое создавали специально для фанатов качественной музыки. То есть, если вы слушаете музыку в низком качестве, которую вы загрузили из интернета с бесплатных сайтов, то данные наушники вам точно не нужны. Если же вы большой фанат именно высокого качества, вам хочется слышать каждую ноту трека и при этом вы не хотите использовать проводные наушники, то данная модель будет довольно интересным решением. Вопрос только в том, не слишком ли дорого брать наушники за 400 евро. Все же за эти деньги можно смартфон купить практически флагманского уровня, а тут просто наушники.