Сенсорная система наблюдения Wyze Sense

Будьте в курсе событий происходящих у вас дома с помощью сенсорной системы Wyze Sense.

Wyze Sense, разработанный для работы в связке с камерой Wyze, включает в себя датчик движения и мост Wyze. Датчик движения Wyze Sense имеет горизонтальный диапазон обзора 120 градусов и диапазон 8 метров. При обнаружении движения датчики запускают Wyze Cam, и отправлять оповещение на ваш телефон. Приложение, совместимое с устройствами iOS и Android, позволяет легко контролировать происходящее. Также система интегрируется с Amazon Alexa и IFTTT для удобного управления громкой связью.