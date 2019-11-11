Серия смартфонов Samsung Galaxy S11 получит более крупные дисплеи и 5G

Samsung завершила разработку серии Galaxy S11 следующего года. Ожидается, что в состав войдут три флагмана, которые будут доступны в нескольких различных вариантах.

На смену Galaxy S10 + и Galaxy S10 5G придет модель с огромным 6,9-дюймовым изогнутым дисплеем и более высоким соотношением сторон. Ходят слухи о потенциальной частоте обновления 90 Гц или 120 Гц.

Второй флагман вероятно, будет продаваться как Galaxy S11, готовится заменить нынешнее поколение Galaxy S10. Ожидается наличие еще большего 6.7-дюймового дисплея с изогнутыми краями, вместо 6.1-дюймовой панели. Будет как версия 5G, так и версия с 4G LTE.

Самая младшая модель Galaxy S11е должна заменить Galaxy S10e 2019 года и будет позиционироваться как прямой конкурент Apple iPhone 11 с точки зрения как цены, так и размера. Смартфон получит дисплей Infinity-O 6,2 или 6,4 дюйма с изогнутыми краями. Ожидается, что серия Samsung Galaxy S11 дебютирует в конце февраля 2020 года.