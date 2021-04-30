Серверная плата Aaeon ARES-WHI0 получил семь слотов PCIe

Компания Aaeon пополнила ассортимент серверных плат моделью ARES-WHI0, которая относится к решениям формата ATX (305:244 мм). Новинка характеризуется набором системной логики Intel C621A, поддержкой чипов Intel Xeon Single Ice Lake–SP, тремя слотами PCIe Gen 4 x16 и одним PCIe 3.0 x8, тремя слотами PCIe 3.0 x8, которые работают в режиме x4, восемью слотами для памяти R-DIMM DDR4-2133, DDR4-2400 или DDR4-2666, восемью портами SATA 6 Гбит/с, поддержкой RAID, слотом слот M.2 с четырьмя линиями PCIe, поддержкой Intel Optane Persistent Memory 200 Series, двумя портами Gigabit Ethernet и шестью разъемами USB 3.0. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.

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