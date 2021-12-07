Сетевая карта Akasa Intros AK-PCCE25-02 с поддержкой PoE 25 Вт

В последнее время компания Akasa начала выпускать продукты для клиентских сетей, выпустив свой недавний низкопрофильный адаптер 2,5 GbE. Последний продукт компании в этой категории - AK-PCCE25-02. Эта карта обеспечивает подключение к проводной сети Ethernet 2,5 Гбит/с, а также питание по сети Ethernet (PoE) мощностью 25,5 Вт. Он оснащен всеми компонентами переключения питания на плате и использует для этой цели вход питания SATA и не загружает слот PCIe. Без входа питания SATA функция PoE отключена, и он работает как любой другой адаптер 2,5 GbE. Карта остается половинной высоты, а в комплекте идет низкопрофильный кронштейн. Цену компания не раскрыла.