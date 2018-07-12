Сетевые адаптеры Aquantia 10G для геймеров будут доступны за $ 90

Сетевые адаптеры 10 GigE продолжают падать в цене и эта тенденция нравится множеству людей. Aquantia, лидер в области мультигигабитного интернета, придает новую жизнь сетевым играм. Сегодня компания объявила о выпуске специального адаптера для геймеров AQtion AQN-107, который будет продаваться начиная с $ 89,99.

Адаптер AQN-107 10Gigabit поднимает высокоскоростную сеть Multi-Gig на следующий уровень, а версия для геймеров предоставляет эксклюзивный доступ к новому программному обеспечению приоритизации игр в Aquantia.