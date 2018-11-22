Sharkoon 1337 RGB выглядит крайне стильно

В последнее время на рынке появилось очень много ковриков с подсветкой. Точнее, это даже не коврики, а игровые панели, внутри которых установлены светодиоды. Очень интересное решение для тех, кто хочет получить от своего рабочего места не только комфорт и практичность, но и эстетическое удовольствие. Правда, большая часть подобных новинок стоит довольно больших денег и пользователи просто отказываются от продвинутых решений ради экономии. Благо, на рынок вышла новинка под названием Sharkoon 1337 RGB, которая стоит адекватных денег и позволяет вам пользоваться игровой поверхностью с красивой многоцветной подсветкой. Идеально для тех, кто пока что сомневается отказываться ли от тканевого коврика или нет. Пока что в России продукт не продается, но вскоре его можно будет купить и у нас. Обязательно обратите на эту новинку внимание — продукт стоит своих денег.