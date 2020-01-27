Sharkoon Light² 200: первая лёгкая мышь Sharkoon

Sharkoon представляет Light² 200, сверхлегкую игровую мышь весом всего 62 грамма, что делает ее одной из самых легких игровых мышей.

Корпус Light² 200 имеет модульную конструкцию. Магнитная верхняя крышка с сотовой структурой, может быть заменена альтернативной крышкой с закрытой структурой, которая увеличивает вес мыши всего на 3 грамма. Мышь также поставляется с тремя дополнительными сменными кнопками DPI, которые имеют разные размеры и цвета. Колесо прокрутки и задняя часть мыши оснащены RGB-подсветкой, которую можно изменять, выбирая различные цвета и эффекты.

В Light² 200 используется оптический датчик PixArt 3389 с разрешением до 16 000 точек на дюйм. Также игровая мышь имеет шесть программируемых кнопок, левая и правая кнопки мыши оснащены переключателями Omron до 20 миллионов нажатий.

Различные дополнительные настройки для Light² 200, освещение, уровни DPI и другие параметры настраиваются с помощью программного обеспечения.

Цена и доступность:

Сверхлегкая игровая мышь Light² 200 доступна по рекомендованной розничной цене 49,99 евро.