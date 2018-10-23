Sharkoon Skiller SGS5 из натуральной кожи

В последнее время игровые креста стали более продвинутыми и интересными — производители понимают, что геймеры проводят много времени за компьютером и готовы платить за комфорт. Собственно, теперь в продажу поступила модель Sharkoon Skiller SGS5, которая выполнена не из экологической кожи, то есть заменителя, а из натуральной кожи. Конечно, производителя, скорее всего, закидают негативом защитники прав животных, но в остальном это шикарное решение. Кожа ощущается совершенно иначе, она проживает заметно дольше и если вы планируете взять кресло на длительный срок использования, то лучше смотреть в сторону именно такого вот продукта. Да и сама компания в последнее время сильно подняла планку качества, что в итоге отлично играет на руку потенциальному покупателю.