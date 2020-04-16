Sharkoon анонсировала блок питания серии SHP Bronze

Sharkoon Technologies - международный поставщик компонентов и периферийных устройств для ПК, расширяют ассортимент источников питания и представляют экономичную SHP Bronze - это сертифицированный блок питания 80 PLUS Bronze (140 × 150 × 86 мм).

SHP Bronze доступен в двух классах производительности: один с выходной мощностью 500 Вт, а другой с выходной мощностью 600 Вт. Обе модели имеют энергоэффективность до 85 процентов. Стандартные встроенные соединения включают в себя 8-контактный и 4 + 4-контактный разъемы ЦП, которые также могут использоваться для обеспечения достаточного питания высокопроизводительных систем. Тихий, но мощный 120-миллиметровый вентилятор обеспечивает постоянное охлаждение.

Цена и доступность:

SHP Bronze оснащен незаметным, абсолютно черным дизайном, включая черную решетку вентилятора и черные кабели в текстильной оболочке. Благодаря этому современному высокопроизводительному дизайну его можно интегрировать в существующие системы, а также в офисные ПК или игровые компьютеры.Блок питания доступен в двух классах производительности. Модель мощностью 500 Вт предлагается по рекомендованной розничной цене 44,90 евро (3 622рублей) и модель 600 Вт по розничной цене 49,90 евро (4 025 рублей).