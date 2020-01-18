Sharkoon анонсирует аксессуары для геймеров

Sharkoon анонсировала новые продукты и утверждает что они будут по разумной цене. Рюкзак Sharkoon изготовлен из полимера. Он водонепроницаемый и легко чистится. Объем рюкзака составляет 16 литров, идеально подойдет для переноски ноутбука или планшета, так как есть множество секций и карманов. его стоимость 34.99 евро.

Новый коврик для мыши SKILLER SGP2 XXL площадью 900 на 400 мм оснащен резиновым противоскользящим материалом. Швы коврика идеально окантованы, граффити-дизайн выполнен в молодежном стиле. Цена коврика 17,99 евро.

Еще одним продуктом является подставка для гарнитуры. X-Rest ALU использует силиконовые проставки в основании и в верхней части. Это сделано для того, чтобы подставка не скользила и гарнитура надежно удерживалась на ней. X-Rest ALU доступен по цене 19,99 евро.

Эргономичная подставка для геймеров. Elite Shark WR200 позволяет уменьшить напряжение рук во время работы и игр, благодаря высокому основанию. Он изготовлен из синтетической кожи с эффектом памяти. Elite Shark WR200 стоит 19.99 евро.